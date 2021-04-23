Попавший в массовое ДТП Aurus был в составе кортежа Мишустина

Автомобиль «Аурус», попавший в аварию на Рублево-Успенском шоссе, был в составе кортежа премьер-министра Михаила Мишустина . Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет «Лайф».

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Как сообщал «Рамблер», авария с участием шести автомобилей произошла сегодня на Рублево-Успенском шоссе. В результате столкновения обе полосы оказались перекрыты.

Осведомленный источник отметил, что одна из машин, попавшая в ДТП – «Аурус» - шла в составе кортежа премьер-министра России.

Самого Михаила Мишустина в правительственном минивэне не было, он ехал в другой машине. По предварительным данным, водитель «Ауруса» не справился с управлением.