Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Попавший в массовое ДТП Aurus был в составе кортежа Мишустина

Алиса Селезнёва
1 час назад
Автомобиль «Аурус», попавший в аварию на Рублево-Успенском шоссе, был в составе кортежа премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет «Лайф».
Попавший в массовое ДТП Aurus был в составе кортежа Мишустина
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщал «Рамблер», авария с участием шести автомобилей произошла сегодня на Рублево-Успенском шоссе. В результате столкновения обе полосы оказались перекрыты.
Осведомленный источник отметил, что одна из машин, попавшая в ДТП – «Аурус» - шла в составе кортежа премьер-министра России.
Самого Михаила Мишустина в правительственном минивэне не было, он ехал в другой машине. По предварительным данным, водитель «Ауруса» не справился с управлением.
При этом в результате аварии разбила губу девушка, находившаяся за рулем одного из автомобилей. От госпитализации она отказалась, других пострадавших нет, утверждает издание.
ДТП,Михаил Мишустин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители