Попавший в массовое ДТП Aurus был в составе кортежа Мишустина

Автомобиль «Аурус», попавший в аварию на Рублево-Успенском шоссе, был в составе кортежа премьер-министра Михаила Мишустина
. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет
«Лайф».
Как сообщал «Рамблер», авария с участием шести автомобилей произошла сегодня на Рублево-Успенском шоссе. В результате столкновения обе полосы оказались перекрыты.
Осведомленный источник отметил, что одна из машин, попавшая в ДТП – «Аурус» - шла в составе кортежа премьер-министра России.
Самого Михаила Мишустина в правительственном минивэне не было, он ехал в другой машине. По предварительным данным, водитель «Ауруса» не справился с управлением.
При этом в результате аварии разбила губу девушка, находившаяся за рулем одного из автомобилей. От госпитализации она отказалась, других пострадавших нет, утверждает издание.