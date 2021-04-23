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Скончался шестой участник ДТП с подростками в Новочеркасске

RT на русскомиещё 4
2 часа назад
Шестой участник аварии, которая произошла в городе Новочеркасске 18 апреля, скончался в больнице.
Скончался шестой участник ДТП с подростками в Новочеркасске
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В семь часов из «травмы» написали: мальчик умер», — цитирует ТАСС пресс-службу мэрии города.
Отмечается, что он так и не вышел из комы.
Ранее полиция возбудила уголовное дело по факту аварии в Новочеркасске Ростовской области.
Утром 18 апреля пять подростков погибли после того, как автомобиль под управлением несовершеннолетнего врезался в дерево в Новочеркасске Ростовской области.
ДТП,ИТАР-ТАСС,
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