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Два человека погибли в ДТП с пятью авто в Хабаровске

News.ruиещё 2
4 часа назад
Два человека погибли и один пострадал в аварии с участием пяти автомобилей в Хабаровске. По предварительным данным, виновник ДТП был пьян, сообщает УГИБДД по Хабаровскому краю.
Два человека погибли в массовом ДТП в Хабаровске
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru
Происшествие случилось 25 апреля в 06:40 утра, водитель Toyota Land Cruiser ехал по улице Дзержинского и врезался в Renault Kaptur.
От столкновения последняя иномарка опрокинулась, а джип, хозяин которого потерял управление, столкнулся с автомобилем Toyota Corolla Axio и двумя припаркованными автомобилями Mazda и Toyota RAV4.
В результате погибли водитель и пассажир Renault Kaptur. Водитель джипа сдал экспресс-тест на алкоголь, который показал положительный результат. Но мужчина не огласился с результатами и был направлен в больницу на освидетельствование.
Выяснилось, что Toyota Land Cruiser принадлежит юрлицу. По факту гибели 47-летнего водителя иномарки и его 45-летней пассажирки начата проверка.
Как сообщалось ранее, шесть автомобилей, среди которых минивэн премиум-класса Aurus Arsenal с мигалкой, столкнулись днём 23 апреля на Рублёво-Успенском шоссе в районе деревни Жуковка в Москве. Движение было на некоторое время перекрыто.
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