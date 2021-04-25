Два человека погибли в массовом ДТП в Хабаровске

Два человека погибли и один пострадал в аварии с участием пяти автомобилей в Хабаровске. По предварительным данным, виновник ДТП был пьян, сообщает УГИБДД по Хабаровскому краю.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

От столкновения последняя иномарка опрокинулась, а джип, хозяин которого потерял управление, столкнулся с автомобилем Toyota Corolla Axio и двумя припаркованными автомобилями Mazda и Toyota RAV4.

В результате погибли водитель и пассажир Renault Kaptur. Водитель джипа сдал экспресс-тест на алкоголь, который показал положительный результат. Но мужчина не огласился с результатами и был направлен в больницу на освидетельствование.

Выяснилось, что Toyota Land Cruiser принадлежит юрлицу. По факту гибели 47-летнего водителя иномарки и его 45-летней пассажирки начата проверка.