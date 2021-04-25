Автомобиль съехал в подземный переход в Москве

Всего за три месяца 2021 года в Москве зарегистрировано 80 ДТП с каршерингом, в результате которых два человека погибли и 100 получили ранения. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число происшествий уменьшилось на 47,7%, погибших - на 50%, а пострадавших - на 46,5%.