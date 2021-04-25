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Автомобиль каршеринга съехал в подземный переход на юге Москвы

ТАССиещё 5
1 час назад
Легковой автомобиль после столкновения с препятствием на Варшавском шоссе на юге Москвы съехал в подземный переход. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
Автомобиль съехал в подземный переход в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Около 22:00 в районе дома 64 на Варшавском шоссе легковой автомобиль совершил наезд на препятствие, после чего съехал на лестницу подземного перехода. Пострадавших в результате ДТП нет", - сказал собеседник агентства.
Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в ДТП попал автомобиль каршеринга.
Ранее в пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили, что количество дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей каршеринга сократилось с начала года почти вполовину по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Всего за три месяца 2021 года в Москве зарегистрировано 80 ДТП с каршерингом, в результате которых два человека погибли и 100 получили ранения. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число происшествий уменьшилось на 47,7%, погибших - на 50%, а пострадавших - на 46,5%.
ДТП,ГИБДД,МВД,ИТАР-ТАСС,
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