Автомобиль каршеринга влетел в подземный переход в Москве

На Варшавском шоссе водитель не справился с управлением, и машина вылетела в подземный пешеходный переход. Об этом в своем Telegram-канале сообщил
Департамент транспорта Москвы.
По данным Дептранса, инцидент произошел вечером 25 апреля в районе дома 58А.
«Водитель, предположительно, автомобиля каршеринга не справился с управлением и совершил наезд на подземный пешеходный переход», - говорится в сообщении.
При этом в ведомстве отметили, что, по предварительной информации, пострадал человек.
Однако в пресс-службе столичного ГУ МВД
России ТАСС уточнили
, что в результате ДТП пострадавших не было.
«Рамблер» писал, что ранее в Москве легковая машина выехала на тротуар и на большой скорости сбила людей, стоявших на автобусной остановке. В больницу доставили двух пешеходов и сидевшую за рулем машины женщину.