Автомобиль каршеринга влетел в подземный переход в Москве

При этом в ведомстве отметили, что, по предварительной информации, пострадал человек.

«Рамблер» писал, что ранее в Москве легковая машина выехала на тротуар и на большой скорости сбила людей, стоявших на автобусной остановке. В больницу доставили двух пешеходов и сидевшую за рулем машины женщину.