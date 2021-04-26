Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Автомобиль каршеринга влетел в подземный переход в Москве

Алиса Селезнёва
5 часов назад
На Варшавском шоссе водитель не справился с управлением, и машина вылетела в подземный пешеходный переход. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Департамент транспорта Москвы.
Автомобиль каршеринга влетел в подземный переход в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным Дептранса, инцидент произошел вечером 25 апреля в районе дома 58А.
«Водитель, предположительно, автомобиля каршеринга не справился с управлением и совершил наезд на подземный пешеходный переход», - говорится в сообщении.
При этом в ведомстве отметили, что, по предварительной информации, пострадал человек.
Однако в пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС уточнили, что в результате ДТП пострадавших не было.
«Рамблер» писал, что ранее в Москве легковая машина выехала на тротуар и на большой скорости сбила людей, стоявших на автобусной остановке. В больницу доставили двух пешеходов и сидевшую за рулем машины женщину.
ДТП,МВД,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители