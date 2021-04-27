«Мост глупости» в Санкт-Петербурге закрыли, но там все равно застревают автомобили

Черный Toyota Land Cruiser стал 205 «жертвой» «моста глупости» в Санкт-Петербурге. Причем, если предыдущие водители грузовиков и автобусов застревали из-за габаритов своих транспортных средств, то владелец внедорожника попал в новую «ловушку» сооружения. Мужчина попытался проехать по обочине в обход заграждений, однако не рассчитал возможности автомобиля и застрял в грязи.

Не сумев выбраться самостоятельно из «ловушки», владелец Land Cruiser обратился за помощью в социальных сетях. На призыв откликнулись местные автовладельцы, которые вытащили внедорожник на трассу. Проезд под «мостом глупости» закрыт с середины марта. Автовладельцы надеются, что после капитального ремонта габариты пролета под сооружением увеличат, и там смогут проезжать водители любых транспортных средств. При этом, жители не исключают, что во время ремонта местная достопримечательность продолжит пополнять список своих «жертв».