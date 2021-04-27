Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

«Мост глупости» в Санкт-Петербурге закрыли, но там все равно застревают автомобили

Motor.ru
2 часа назад
Ставший популярным в социальных сетях «мост глупости» в Санкт-Петербурге в настоящий момент закрыт на реконструкцию. Однако это не мешает низкому сооружению пополнять список своих «жертв». На этот раз преодолеть постройку попытался водитель внедорожника Toyota Land Cruiser, который застрял в грязи.
«Мост глупости» в Санкт-Петербурге закрыли, но там все равно застревают автомобили
Фото: © Мост глупости / vk.com© Мост глупости / vk.com
Черный Toyota Land Cruiser стал 205 «жертвой» «моста глупости» в Санкт-Петербурге. Причем, если предыдущие водители грузовиков и автобусов застревали из-за габаритов своих транспортных средств, то владелец внедорожника попал в новую «ловушку» сооружения. Мужчина попытался проехать по обочине в обход заграждений, однако не рассчитал возможности автомобиля и застрял в грязи.
Мост глупости / vk.com
Не сумев выбраться самостоятельно из «ловушки», владелец Land Cruiser обратился за помощью в социальных сетях. На призыв откликнулись местные автовладельцы, которые вытащили внедорожник на трассу. Проезд под «мостом глупости» закрыт с середины марта. Автовладельцы надеются, что после капитального ремонта габариты пролета под сооружением увеличат, и там смогут проезжать водители любых транспортных средств. При этом, жители не исключают, что во время ремонта местная достопримечательность продолжит пополнять список своих «жертв».
Между тем в Австралии существует собственный «мост глупости», под которым к концу марта застряло 150 автомобилей. А в конце февраля в Москве появились «рельсы глупости», на которых за неделю встали два водителя.
ДТП,Toyota Land Cruiser,Toyota,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители