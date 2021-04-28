ГИБДД применит «эффект внезапности». Кому стоит опасаться?

Госавтоинспекция России меняет подход при планировании и проведении рейдов по выявлению нарушителей ПДД, сообщает KONKURENT.RU.

Фото: мвд.рф мвд.рф

Речь идет об информировании населения о датах проведения таких проверок. Напомним, что ГИБДД обязана оповещать граждан о рейдах по выявлению нарушений.

Как правило, ГИБДД публикует на своем сайте информацию о дате и месте проведения рейда, а также о тематике проверки. Например, выявление пьяных водителей или тонировки на стеклах авто.

Как показывает практика, данное требование приводят к тому, что в дни «облав» на водителей те нарушители, которых могли бы поймать за отсутствие прав или другие серьезные нарушения, просто не выезжают на дорогу в указанные числа.

В связи с этим в ведомстве было принято решение изменить подход. Теперь сообщение о готовящейся проверки также будут публиковаться на сайте инспекции за несколько дней до рейда, однако содержать они будут только информацию о направленности мероприятия. Место и время «облавы» решено больше не указывать.