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Один человек погиб: Audi влетела в скорую помощь на встречке

Алиса Селезнёва
3 часа назад
В Ялте скорая помощь столкнулась с легковым автомобилем. В результате аварии один человек погиб, еще трое пострадали. Об этом со ссылкой на МВД по региону пишет «Крым24».
По данным ведомства, ДТП произошло на южнобережном шоссе. Скорая помощь ехала по встречной полосе с проблесковыми маячками и врезалась в Audi.
«В результате ДТП водитель Audi погиб, три человека из спецавтомобиля получили телесные повреждения», - пояснили в пресс-службе.
На кадрах с места ДТП, опубликованных в Telegram-канале РИА Новости, видно, что весь перед у скорой помощи смят, иномарка также получила серьезные повреждения.
«Рамблер» писал, что ранее в Крыму отец решил научить 12-летнего сына водить машину и посадил его за руль. В результате был сбит пожилой велосипедист, разбиты два автомобиля и повреждено дорожное сооружение. При этом никто серьезно не пострадал.
ДТП,Видео,Audi,МВД,РИА Новости,
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