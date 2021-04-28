Один человек погиб: Audi влетела в скорую помощь на встречке

«Рамблер» писал, что ранее в Крыму отец решил научить 12-летнего сына водить машину и посадил его за руль. В результате был сбит пожилой велосипедист, разбиты два автомобиля и повреждено дорожное сооружение. При этом никто серьезно не пострадал.