В Гаити в результате ДТП погиб 21 человек

Уточняется, что несколько получивших травмы человек находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших доставили в ближайшие больницы.

По предварительным данным, ДТП случилось из-за того, что водитель одного из автобусов не успел завершить обгон по встречной полосе.