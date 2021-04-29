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Более 20 человек погибли при столкновении автобусов в Гаити

Вечерняя Москваиещё 4
4 часа назад
По меньшей мере 21 человек погиб в результате столкновения двух междугородных автобусов около города Вильямсон в центральной части Гаити. Об этом в среду, 28 апреля, сообщило агентство EFE.
В Гаити в результате ДТП погиб 21 человек
Фото: youtube.comyoutube.com
Уточняется, что несколько получивших травмы человек находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших доставили в ближайшие больницы.
По предварительным данным, ДТП случилось из-за того, что водитель одного из автобусов не успел завершить обгон по встречной полосе.
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