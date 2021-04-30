В ГИБДД назвали причину ДТП с детьми на Ставрополье

Управление ГИБДД Ставропольского края рассказало о причине аварии с микроавтобусом и "Камазом" , в результате которой погибли пятеро детей, еще 12 человек пострадали. Об этом сообщает "Интерфакс".

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Отмечается, что инцидент произошел из-за того, что грузовик на повороте опрокинулся и придавил автобус с пассажирами. Уточняется, что авария произошла рядом с хутором Ямки Грачевского округа.

По предварительным данным, пятеро детей погибли, не менее восьми получили травмы. Ранее стало известно об аварии на Ставрополье, в которой погибли несовершеннолетние.