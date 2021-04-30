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В ГИБДД назвали причину ДТП с детьми на Ставрополье

Газета.Ruиещё 15
7 часов назад
Управление ГИБДД Ставропольского края рассказало о причине аварии с микроавтобусом и "Камазом", в результате которой погибли пятеро детей, еще 12 человек пострадали. Об этом сообщает "Интерфакс".
В ГИБДД назвали причину ДТП с детьми на Ставрополье
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Отмечается, что инцидент произошел из-за того, что грузовик на повороте опрокинулся и придавил автобус с пассажирами. Уточняется, что авария произошла рядом с хутором Ямки Грачевского округа.
По предварительным данным, пятеро детей погибли, не менее восьми получили травмы. Ранее стало известно об аварии на Ставрополье, в которой погибли несовершеннолетние.
По имеющимся данным, в 16.40 на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь" столкнулись три машины, в том числе автобус и грузовик. Автобус вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск, в салоне находились 14 детей и четверо взрослых. Сообщалось, что 12 пассажиров, среди которых восемь несовершеннолетних, доставлены в медицинское учреждение.
ДТП,Камаз,ГИБДД,
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