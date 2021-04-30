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Власти раскрыли детали смертельного ДТП с детьми в Ставрополе

Ura.Ru
5 часов назад
Дети, попавшие в смертельную аварию на трассе Астрахань — Ставрополь, были баскетболистками волгоградской школы олимпийского резерва. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.
Власти раскрыли детали смертельного ДТП с детьми в Ставрополе
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
«[Автобус перевозил] баскетболисток 2006—2008 годов рождения — воспитанниц спортивной школы олимпийского резерва 2 города Волгограда», — говорится на сайте областной администрации.
Там отметили, что в ДТП пострадали 13 человек, из которых пятеро погибли.
Lenta.ru сообщает, что в автобусе находились 14 детей и водитель. Отмечается, что авария произошла из-за водителя грузовика, который пытался обогнать автобус и опрокинулся на него. Прокуратура проверяет детали происшествия. На виновника ДТП завели уголовное дело.
Авария произошла 30 апреля. Экстренные службы сообщили о госпитализации 12 человек.
ДТП,Генпрокуратура РФ,Lenta.ru,
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