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Трагедия в Хабаровске: опрокинулся пассажирский автобус

Вероника Полынина
3 часа назад
В Хабаровске опрокинулся пассажирский автобус, как минимум два человека погибли. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Трагедия в Хабаровске: опрокинулся пассажирский автобус
Фото: ТАССТАСС
Еще 32 человека пострадали.
Подробности происшествия уточняются.
Ранее в пятницу, как писал «Рамблер», на Ставрополье произошло столкновение пассажирского микроавтобуса с «Камазом», в результате которого погибли пять человек.
Все погибшие – девочки 2008 и 2009 годов рождения. Они были членами волгоградской баскетбольной команды и ехали на соревнования в Черкесск.
ДТП,Камаз,
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