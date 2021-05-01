Что делать, если вам "в лоб" летит автомобиль

Если вам "в лоб" едет другой автомобиль, то это одна из самых стрессовых ситуаций, которая может спровоцировать вас на неправильные действия. Помимо непосредственно последствий столкновения вы можете столкнуться еще и с юридическими проблемами. Об этом рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев

Фото: © РИА Новости. Виталий Белоусов © РИА Новости. Виталий Белоусов

"Если вы двигаетесь в своей полосе движения, и вам навстречу вылетает другой автомобиль, то первое, что необходимо сделать, это нажать на педаль тормоза. Дело в том, что, если столкновение с высокой степенью вероятности неизбежно, экстренное торможение с вашей стороны обеспечит существенно снижение энергии взаимного удара транспортных средств. В результате системе пассивной безопасности автомобиля будет легче справиться с нагрузкой", — отмечает специалист.

Кинетическая энергия находится в квадратичной зависимости от скорости, так что даже незначительное падение скорости сделает удар менее болезненным. К тому же, по словам Васильева, экстренное торможение даст вам чуть больше времени на оценку ситуации.

"Конечно, мы с вами понимаем, что можно избежать столкновения благодаря маневру, и современный автомобиль даже в режиме экстренного торможения благодаря системе АБС управляется весьма эффективно. Однако, если вы в результате манёвра уклонения покинете свою полосу движения и устроите аварию в соседней, то вся вина ляжет уже на вас", — говорит эксперт.

Если ваш маневр приведёт к тому, что встречный автомобиль, среагировав на него, тоже изменит свою траекторию и устроит другое ДТП, то вся вина опять может быть возложена на вас.

Так что здесь советы по уклонению от столкновения работают только в том случае, если вы гарантированно не создадите никому никаких проблем. Таким образом, экстренное торможение часто является наиболее эффективным средством снижения уровня последствий.

"Если же вы понимаете, что встречный автомобиль — это большой груженый грузовик, двигающийся на высокой скорости, то, конечно, лучше уйти с его пути — при столкновении автомобилей с разной массой сильнее страдает тот, который легче", — указывает Васильев.

Если же авария неизбежна, то задействовав экстренное торможение, необходимо правильно сгруппироваться, сложить руки на груди и ни в коем случае не хвататься за элементы интерьера автомобиля. Непосредственно перед столкновением водителю лучше убрать руки с рулевого колеса.