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Семьям погибших в ДТП в Хабаровском крае выплатят по миллиону рублей

RT на русскомиещё 1
2 часа назад
Семьям погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае выплатят по одному млн рублей, пострадавшим — по 200 или 400 тыс. в зависимости от тяжести травм, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев.
1000000 рублей получат семьи погибших в ДТП под Хабаровском
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Мы во всём поддержим этих людей», — написал Дегтярев в своём Telegram-канале.
Он добавил, что «причины аварии будут тщательно расследованы, а виновные наказаны».
Ранее губернатор сообщил о введении межмуниципального режима ЧС для осуществления выплат пострадавшим и семьям погибших.
30 апреля пассажирский автобус опрокинулся на федеральной автодороге Лидога — Ванино. Всего в салоне находились 32 пассажира и два водителя. В результате ДТП погибли три человека, 13 пострадали.
ДТП,Михаил Дегтярев,
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