Траур по погибшим детям объявлен в Волгоградской области

Власти Волгоградской области объявили траур 3 мая по погибшим в ДТП воспитанницам спортивной школы олимпийского резерва. Накануне на Ставрополье автобус с несовершеннолетними попал в аварию, в результате которой погибли пятеро детей, ещё 18 пострадали. Согласно последним данным, трое детей по-прежнему остаются в крайне тяжёлом состоянии, двое — в тяжёлом.

Фото: Пресс-служба МЧС РФ Пресс-служба МЧС РФ

Вместе с тем в Волгоградской области приняли решение выплатить семьям погибших детей по 1 млн рублей, а семьям пострадавших — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести травм. После ДТП было возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета . Также проверку по факту произошедшего проводит Ространснадзор

Понедельник, 3 мая, объявлен днём траура в Волгоградской области после гибели пяти воспитанниц спортивной школы олимпийского резерва 2 города Волгограда в результате ДТП на Ставрополье. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Вчера в Ставропольском крае на федеральной трассе Астрахань — Ставрополь произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 18 жителей Волгоградской области, в том числе погибли пятеро детей. Это большая трагедия для родных и близких людей, для всех нас, для жителей Волгоградской области. От имени жителей Волгоградской области выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Прошу почтить память погибших минутой молчания», — заявил губернатор Андрей Бочаров в начале оперативного совещания.

По его словам, после аварии был создан оперативный штаб, на место ЧП выехала рабочая группа под руководством замглавы региона Зины Мержоевой. По итогам заседания оперативного штаба стало известно, что власти Волгоградской области возьмут на себя все расходы по транспортировке, погребению и траурным церемониям.

«Первые похороны могут состояться 3 мая, однако окончательное решение остаётся за семьями погибших детей», — говорится в сообщении.

Также родственникам погибших и пострадавших оказывается всесторонняя психологическая и социальная помощь.

«В связи с трагедией, связанной с гибелью детей, принято решение оказать единовременную материальную помощь: семьям погибших детей — по 1 млн рублей; семьям пострадавших детей — по 200 тыс. рублей; дополнительно семьям пострадавших и получивших тяжёлый вред здоровью и вред здоровью средней степени тяжести — по 200 тыс. рублей», — добавил губернатор Волгоградской области.

Властям административного центра также поручено предусмотреть дополнительные меры поддержки семьям погибших и пострадавших в ДТП детей.

Кроме того, Бочаров рассказал о госпитализации трёх жителей региона, в том числе одного ребёнка, в Грачёвскую ЦРБ Ставропольского края — их жизням ничто не угрожает. Ещё девять человек, среди которых восемь детей, были экстренно эвакуированы в Ставрополь. При этом трое детей до сих пор остаются в крайне тяжёлом состоянии, двое — в тяжёлом, а в состоянии средней тяжести находятся ещё трое. На постоянной основе проводятся консультации с Минздравом России и лучшими специалистами профильных клиник.

«Тяжесть в основном обусловлена именно сочетанным поражением, то есть скелетной травмой и поражением центральной нервной системы», — заявил главный внештатный детский анестезиолог-реаниматолог Ставропольского края Михаил Анненков.

Его слова приводит РИА Новости.

Накануне примерно в 16:30 мск на федеральной автодороге Астрахань — Элиста — Ставрополь произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2109, грузовика и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, который осуществлял перевозку детской баскетбольной команды из Волгограда в Черкесск.

«По предварительным денным, ДТП произошло из-за грубого нарушения правил движения третьей автомашины — ВАЗ-2109, которая создала аварийную ситуацию и допустила первое касательное столкновение с автомобилем DAF, в результате чего DAF в креновой форме допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter», — сказал начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов.

После аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В свою очередь, председатель СК Александр Бастрыкин передал уголовное производство в центральный аппарат ведомства.

Наряду с этим Ространснадзор проведёт собственную проверку в связи с ДТП. В ведомстве также отметили, что авария произошла в светлое время суток, асфальт был сухой, на дороге находились положенные знаки ПДД.

В то же время в Волгоградской областной федерации баскетбола турнир, на котором должна была выступить команда из Волгограда, не был зарегистрирован в официальном календаре соревнований.

«На соревнования ехала муниципальная школа по баскетболу 2, турнир должен был проходить в городе Черкесске. Соревнования никто не согласовывал — ни баскетбольная федерация, ни муниципалитет, ни областной спорткомитет. В календаре этих организаций не было этих состязаний. Школа, наверное, приняла решение самостоятельно поехать, мы узнали о трагедии из СМИ», — цитирует ТАСС представителя федерации.

После ЧП глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил в своём Instagram , что было принято решение отменить запланированные соревнования.

«Нет слов, чтобы выразить нашу скорбь родным и близким погибших и пострадавших. Мы разделяем вместе с вами боль утраты. Готовы оказать помощь и поддержку семьям детей», — написал руководитель региона.

Соболезнования семьям погибших баскетболисток также выразил министр спорта России Олег Матыцин