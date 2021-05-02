Пострадавших в ДТП в Ставрополе эвакуировали в Москву

На борту самолета находятся шесть пострадавших детей, один взрослый, а также восемь медработников с разных медучреждений и шесть с ВЦМК «Защита».
Доставить пострадавших на лечение в Центр им. Бурденко и детскую больницу им. Пирогова в Москве было принято по указанию главы МинздраваМихаила Мурашко. Курировать работу будет главный внештатный специалист Минздрава России.
По предварительным данным, причиной страшной аварии, унесшей жизни пятерых детей, стало нарушение правил движения третьей автомашиной. Точные причины будут установлены в ходе проведения всего комплекса следственных мероприятий.