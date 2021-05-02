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Самолет с пострадавшими в крупной аварии в Ставрополе вылетел в Москву

ТК «Звезда»иещё 1
3 часа назад
Борт авиации МЧС России ИЛ-76 вылетел Международного аэропорта Ставрополь в Москву с пострадавшими в крупном ДТП с автобусом на Ставрополье.
Пострадавших в ДТП в Ставрополе эвакуировали в Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На борту самолета находятся шесть пострадавших детей, один взрослый, а также восемь медработников с разных медучреждений и шесть с ВЦМК «Защита».
Доставить пострадавших на лечение в Центр им. Бурденко и детскую больницу им. Пирогова в Москве было принято по указанию главы Минздрава Михаила Мурашко. Курировать работу будет главный внештатный специалист Минздрава России.
По предварительным данным, причиной страшной аварии, унесшей жизни пятерых детей, стало нарушение правил движения третьей автомашиной. Точные причины будут установлены в ходе проведения всего комплекса следственных мероприятий.
ДТП,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,МЧС,
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