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Автомобиль врезался в столб на западе Москвы

Вечерняя Москваиещё 2
52 минуты назад
Легковой автомобиль врезался в столб на западе столицы. Об этом в понедельник, 3 мая, сообщает ТАСС.
Автомобиль врезался в столб на западе Москвы
Фото: moscow-livemoscow-live
Инцидент произошел по адресу площадь Победы, дом 1. По предварительной информации, водитель погиб.
На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Выясняются все обстоятельства и причины случившегося.
ДТП,МВД,ИТАР-ТАСС,
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