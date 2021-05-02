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В Екатеринбурге Porsche въехал в здание на территории исправительной колонии

ТАССиещё 1
2 часа назад
Автомобиль Porsche въехал в здание гаража на территории исправительной колонии 2 в Екатеринбурге, повредив ограждение. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГУ ФСИН России по Свердловской области.
Porsche протаранил постройку в колонии на Урале
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Это гараж колонии, [автомобиль] повредил декоративное ограждение", - сообщили в пресс-службе, подчеркнув, что гараж находится на территории колонии, но в отдалении от мест содержания под стражей заключенных.
В пресс-службе городского управления ГИБДД уточнили, что в результате происшествия пострадавших нет.
Ранее местные СМИ сообщили со ссылкой на очевидцев о том, что во входную группу исправительной колонии 2 на большой скорости врезался автомобиль Porsche, в результате чего у автомобиля оторвалось колесо.
ДТП,Porsche,ФСИН,ГИБДД,
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