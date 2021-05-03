Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Три фуры столкнулись и загорелись под Екатеринбургом

News.ru
1 час назад
Крупная авария с участием трёх грузовиков произошла под Екатеринбургом. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС по области сообщает РИА Новости.
Три фуры столкнулись и загорелись под Екатеринбургом
Фото: : firepress66/vk.com: firepress66/vk.com
По предварительной версии, водитель одной из фур не справился с управлением и столкнулся с грузовиками, припаркованными у обочины, после чего произошло возгорание. Уточняется, что один из грузовых автомобилей перевозил крайне опасный груз — алюминиевую пудру, — из-за чего возникла опасность крупного взрыва. Однако грамотные и своевременные действия прибывших на место тушения сотрудников МЧС позволили избежать трагедии, фуру вовремя потушили. В ликвидации возгорания принимают участие восемь единиц спецтехники и 23 спасателя.
Ранее NEWS.ru сообщал о двух погибших в результате аварии на судне вблизи американского города Сан-Диего.
ДТП,МЧС,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители