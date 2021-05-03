Три фуры столкнулись и загорелись под Екатеринбургом

По предварительной версии, водитель одной из фур не справился с управлением и столкнулся с грузовиками, припаркованными у обочины, после чего произошло возгорание. Уточняется, что один из грузовых автомобилей перевозил крайне опасный груз — алюминиевую пудру, — из-за чего возникла опасность крупного взрыва. Однако грамотные и своевременные действия прибывших на место тушения сотрудников МЧС позволили избежать трагедии, фуру вовремя потушили. В ликвидации возгорания принимают участие восемь единиц спецтехники и 23 спасателя.