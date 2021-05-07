Водитель въехал в толпу пешеходов в Техасе

Водитель въехал в толпу пешеходов возле ресторана в Хьюстоне (штат Техас — прим. «ВМ»). Об этом в пятницу, 7 мая, сообщает вещательная корпорация ABC.
Фото: pixabay.com/F. Muhammad pixabay.com/F. Muhammad
В результате инцидента погибла женщина. Еще несколько человек получили травмы. По данным полиции, водитель намеренно совершил наезд в толпу людей. Он пытался скрыться, но позднее вернулся на место ДТП.
Полиция задержала подозреваемого. Пострадавшие госпитализированы. Выясняются все обстоятельства случившегося.