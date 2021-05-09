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Движение на Волгоградском проспекте ограничили из-за ДТП

Вечерняя Москваиещё 1
9 часов назад
Движение автотранспорта на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы временно ограничено в связи с дорожно-транспортным происшествием. Об этом в воскресенье, 9 мая, рассказали в столичном департаменте транспорта.
Движение на Волгоградском проспекте ограничили из-за ДТП
Фото: АГН МоскваАГН Москва
Как уточняет ведомство, в районе дома 42А по Волгоградскому проспекту автомобиль совершил наезд на мачту городского освещения. На месте работают оперативные службы города.
Движение по Волгоградскому проспекту в сторону области ограничено до одного ряда, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
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