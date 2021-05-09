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В Москве загорелся автобус

Газета.Ruиещё 2
3 часа назад
В районе Алтуфьевского шоссе в Москве загорелся автобус, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
Возгорание произошло на внутренней стороне МКАД в районе 85-го км. Отмечается, что загорелся частный автобус, пассажиров в салоне не было.
Причины произошедшего устанавливаются. Информации о пострадавших не поступило.
В свою очередь столичный дептранс сообщает, что авария произошла в 16.40 на Алтуфьевском шоссе. Загоревшийся автобус принадлежит частному перевозчику «Таксомоторный парк 20».
Движение в районе происшествия не затруднено, на месте работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы автобус маршрута 901 врезался в фонарный столб. В результате пострадали пять человек. Авария случилась из-за плохого самочувствия водителя.
ДТП,Видео,МЧС,РИА Новости,
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