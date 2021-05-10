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В России усилили ответственность за нарушение правил проезда железнодорожных переездов

Prim.Newsиещё 4
10 мая 2021
Об этом рассказали в полиции.
В России задумали повысить еще один штраф
Фото: Prim.NewsPrim.News
1 мая вступил в силу Федеральный закон от 20 апреля 2021 года 98-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», передает Prim.News со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Приморскому краю.
Федеральным законом, в том числе, усиливается административная ответственность за нарушение правил движения через железнодорожные пути. В частности, устанавливается повышенная административная ответственность в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей, — ранее штраф за такое правонарушение составлял 1 тысячу рублей.
Также нарушителю может грозить лишение права управления транспортными средствами на срок от трёх до шести месяцев за проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина), и на один год — за повторное совершение такого правонарушения.
Одновременно федеральным законом исключается возможность уплаты лицом, привлечённым к административной ответственности за нарушение правил движения через железнодорожные пути, половины суммы наложенного административного штрафа.
ДТП,Лишение прав,МВД,
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