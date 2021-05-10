В России задумали повысить еще один штраф

Об этом рассказали в полиции.

1 мая вступил в силу Федеральный закон от 20 апреля 2021 года 98-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», передает Prim.News со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Приморскому краю.

Федеральным законом, в том числе, усиливается административная ответственность за нарушение правил движения через железнодорожные пути. В частности, устанавливается повышенная административная ответственность в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей, — ранее штраф за такое правонарушение составлял 1 тысячу рублей.

Также нарушителю может грозить лишение права управления транспортными средствами на срок от трёх до шести месяцев за проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина), и на один год — за повторное совершение такого правонарушения.