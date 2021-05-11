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ДТП с тремя погибшими произошло на западе МКАД

News.ruиещё 2
6 часов назад
Три человека погибли в результате ДТП на 53-м километре МКАД. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
Три человека погибли в ДТП на западе МКАД
Фото:  Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Инцидент произошёл около 04:15 недалеко от деревни Марфино Одинцовского района Подмосковья. Столкнулись два автомобиля. В результате три человека погибли, один получил повреждения и был госпитализирован.
Источники ТАСС уточняют, что среди погибших есть ребёнок. Также сообщается, что столкнулись легковая и уборочная машины.
Предварительно, водитель легковушки не справился с управлением и въехал в уборочный автомобиль, — рассказал собеседник агентства.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
ДТП,дтп, мкад,Авария на МКАД,ГИБДД,ИТАР-ТАСС,
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