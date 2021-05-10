Кортеж Пашиняна попал в серьезное ДТП

Крупная авария произошла в центре Еревана с участием автомобиля Nissan из кортежа исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает «Sputnik Армения».

Фото: Видеокадр Видеокадр

ДТП произошло на перекрестке улиц Вазгена Саркисяна и Хоренаци неподалеку от здания правительства.

В результате пострадал пассажир второй машины, Mercedes. Его госпитализировали.

По данным СМИ, помимо внедорожника и легкового автомобиля участником ДТП стал также мотоцикл, в результате чего пострадал курьер службы доставки.

Сейчас выясняются обстоятельства и причины аварии.

Правительство Армении ушло в отставку после заявления Пашиняна 25 апреля об уходе с поста для проведения внеочередных парламентских выборов. Члены кабмина продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства. Новые выборы назначены на 20 июня.