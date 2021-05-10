Кортеж Пашиняна попал в серьезное ДТП

Крупная авария произошла в центре Еревана с участием автомобиля Nissan
из кортежа исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает
«Sputnik Армения».
ДТП произошло на перекрестке улиц Вазгена Саркисяна и Хоренаци неподалеку от здания правительства.
В результате пострадал пассажир второй машины, Mercedes. Его госпитализировали.
По данным СМИ, помимо внедорожника и легкового автомобиля участником ДТП стал также мотоцикл, в результате чего пострадал курьер службы доставки.
Сейчас выясняются обстоятельства и причины аварии.
Правительство Армении ушло в отставку после заявления Пашиняна 25 апреля об уходе с поста для проведения внеочередных парламентских выборов. Члены кабмина продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства. Новые выборы назначены на 20 июня.
10 мая стало известно, что правящая фракция парламента Армении «Мой шаг» во второй раз выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост премьера.