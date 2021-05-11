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Три человека погибли в результате ДТП на МКАД

RT на русскомиещё 11
8 часов назад
На 53-м километре МКАД произошла авария, в результате погибли три человека, сообщает ГУ МВД по Москве.
Три человека погибли в аварии на МКАД
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В результате ДТП три человека погибли», — цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.
Отмечается, что инцидент произошёл недалеко от деревни Марфино Одинцовского района Подмосковья.
Также один человек пострадал, он госпитализирован.
4 мая в районе 67-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги столкнулись четыре автомобиля.
ДТП,МВД,РИА Новости,
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