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Человек погиб в результате ДТП на востоке Москвы

Вечерняя Москва
7 часов назад
В результате ДТП на востоке столицы погиб один человек. Об этом во вторник, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Водитель мотоцикла погиб в ДТП в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам источника «ВМ», инцидент произошел рядом с домом 29 на Щелковском шоссе. Внедорожник столкнулся с мотоциклом.
— Водитель мотоцикла погиб на месте, — заключил источник «ВМ».
Ранее «ВМ» писала, что два автомобиля столкнулись на 53-м километре МКАД. В результате аварии погибли три человека, еще один получил серьезные повреждения.
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