В МВД уточнили число пострадавших в аварии в центре Екатеринбурга

«Пострадавшие дети 2010 и 2014 годов рождения, братья Миша и Никита, в эту роковую минуту на злосчастном пятачке находились с бабушкой и дедушкой – дедушка не пострадал, не потребовалась госпитализация и бабушке. Мальчиков в срочном порядке доставили в ДГКБ 9 с предварительным диагнозом ушибы и сотрясение головного мозга, бабушка с дедушкой отправились на такси к внукам», – сообщил Горелых.
«Признаков опьянения у него не наблюдается. По предварительным данным, он проехал на красный свет светофора, двигаясь по проспекту Ленина в сторону УрФУ и допустил столкновение с Toyota Camry, которая ехала в сторону улицы Малышева», – пояснил глава пресс-службы регионального ГУ МВД.