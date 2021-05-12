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В МВД уточнили данные о пострадавших в ДТП в Екатеринбурге

Мир24иещё 2
5 часов назад
В дорожной аварии, которая произошла в центре Екатеринбурга 11 мая вечером, пострадали шесть человек, среди них двое детей. В больницу попали пять человек, передает ТАСС.
В МВД уточнили число пострадавших в аварии в центре Екатеринбурга
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых рассказал, что пять человек госпитализированы, в том числе двое несовершеннолетних мальчиков.
«Пострадавшие дети 2010 и 2014 годов рождения, братья Миша и Никита, в эту роковую минуту на злосчастном пятачке находились с бабушкой и дедушкой – дедушка не пострадал, не потребовалась госпитализация и бабушке. Мальчиков в срочном порядке доставили в ДГКБ 9 с предварительным диагнозом ушибы и сотрясение головного мозга, бабушка с дедушкой отправились на такси к внукам», – сообщил Горелых.
Также в больницу попали мужчина 33 лет, женщина 34 лет и женщина 1942 года рождения. У последней отмечаются самые тяжелые травмы, врачи борются за ее жизнь.
Предполагаемый виновник ДТП – водитель автомобиля Seat – мужчина 1998 года рождения. Водительские права он получил чуть больше года назад. За это время он был оштрафован 11 раз за превышение скорости.
«Признаков опьянения у него не наблюдается. По предварительным данным, он проехал на красный свет светофора, двигаясь по проспекту Ленина в сторону УрФУ и допустил столкновение с Toyota Camry, которая ехала в сторону улицы Малышева», – пояснил глава пресс-службы регионального ГУ МВД.
Напомним, ранее сообщалось, что в центре Екатеринбурга столкнулись два автомобиля. Одна из машин от удара вылетела на тротуар, где находились пешеходы. Изначально, согласно предварительным данным, говорилось о семи пострадавших.
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