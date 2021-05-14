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В Балашихе машина МЧС вылетела на тротуар, сбив людей

ЧП Столица
4 часа назад
В Московской области автомобиль спасателей вылетел на тротуар и сбил людей. Об этом сообщает автор Telegram-канала «ДТП и ЧП Москва и МО».
Машина со спасателями въехала в людей в Балашихе
Фото: ТАССТАСС
Инцидент произошел в Балашихе в микрорайоне Ольгино. По предварительным данным, сотрудники МЧС направлялись к дому, чтобы помочь мужчине, который намеревался свести счеты с жизнью.
На улице Граничная машина вылетела на пешеходную зону. Очевидцы утверждают, что в результате инцидента погибших нет. Другие подробности уточняются.
ДТП,МЧС,
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