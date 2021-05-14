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Машина МЧС влетела в толпу, мчавшись на вызов в Подмосковье

ТК «Звезда»
3 часа назад
В подмосковном Ольгино машина МЧС влетела в толпу людей, мчавшись спасать висящего на балконе человека. Видео с места инцидента опубликовано Вконтакте.
Инцидент произошел на улице Граничная, 38. На кадрах видно, что автомобиль протаранил бетонный забор, рядом с которым находились граждане, наблюдающие за «прыгуном».
Как отмечают очевидцы, при наезде машины пострадала одна девочка.
«Прыгуна спасли, девочка, слава богу, жива», - уточняется в сообщении.
Обстоятельства произошедшего не уточняются.
ДТП,Видео,МЧС,Госдума,
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