Водитель случайно сжег свой Hummer

Из-за охватившего США дефицита топлива многие водители начали закупаться впрок. Так же решил поступить и владелец Hummer из Флориды, загрузивший в багажник внедорожника почти 80 литров бензина. Но до дома он свой груз не довез: через некоторое время после выезда с автозаправочной станции автомобиль загорелся.

Пожарные выехали на вызов утром 12 мая. Им потребовалось около 20 минут, чтобы полностью потушить пылающий Hummer, который почти полностью выгорел к их прибытию. Точную причину возгорания установить так и не удалось.

Citrus County Fire and Rescue / Багажник Hummer с остатками расплавленных канистр

На снимках, опубликованных изданием Carscoops, виден сгоревший кузов внедорожника и остатки расплавленных пластиковых канистр в багажнике. Водитель, который отделался несколькими ожогами, сообщил, что загрузил в Hummer четыре 19-литровые канистры – в сумме машина перевозила 76 литров топлива.

Проблемы с наличием топлива в США, вызванные кибератакой на трубопровод Colonial Pipeline, спровоцировали настоящий ажиотаж на АЗС. Сообщается, что американцы, добравшиеся до работающих заправок, покупают как можно больше топлива, при этом используя небезопасные емкости: тазы и даже пластиковые пакеты.