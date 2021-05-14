Эдвард Бил выплатил компенсацию пострадавшей в ДТП

Блогер Эдвард Бил выплатил компенсацию пострадавшей в спровоцированном им массовом ДТП в центре Москвы. Об этом со ссылкой на его адвоката пишет
ТАСС.
Как сообщал «Рамблер», 1 апреля на Смоленской площади в центре Москвы произошла авария с участием пяти машин. В одном из автомобилей была зажата женщина, она была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Позже выяснилось, что ДТП спровоцировал блогер с многомиллионной аудиторией Эдвард Бил, его машина вылетела на встречную полосу. Травмы в результате аварии получила сотрудница Госдумы
Мария Артемова.
По словам адвоката Геннадия Удуняна, блогер полностью выплатил компенсацию пострадавшей.
«Ее состояние здоровья, насколько я понимаю, улучшилось, Бил общался с ней напрямую», - подчеркнул защитник.
Он отказался раскрыть размер компенсации, однако отметил, что сторона потерпевших направила в СК ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.
При этом представитель Артемовой Андрей Князев
подтвердил, что компенсация получена, однако отметил, что ходатайство о примирении пока не подано.
«Возможно, мы сделаем это», - пояснил адвокат.
Ранее суд запретили Эдварду Билу до 1 июня совершать ряд действий, в том числе садиться за руль и пользоваться интернетом. В отношении него возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.