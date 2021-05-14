Липецкого сенатора заподозрили в пьяном вождении

Сенатор, экс-губернатор Липецкой области Олег Королев
сел пьяным за руль, сбил дорожные знаки и уснул, сообщил
Telegram-канал Baza, опубликовав снятые очевидцами кадры. Сам парламентарий объяснил произошедшее проблемами с сердцем.
На видео, опубликованном Baza, Lexus
члена Совета Федерации
едет зигзагами по дороге, пересекая разделительную полосу, у автомобиля спущены колеса.
Очевидцы утверждают, что находящийся за рулем Королев «сбивал дорожные знаки и чуть не устроил несколько аварий».
Остановить машину смогли сотрудники ДПС
. При этом, по данным Telegram-канала, сенатор от медосвидетельствования отказался, после чего заснул за рулем.
В свою очередь Олег Королев объяснил странную езду проблемами со здоровьем.
«Придавило у меня сердце вчера, к сожалению, в последние годы оно меня иногда подводит — у меня мерцательная аритмия. В глазах потемнело, попытался одно лекарство выпить — не помогает. Отлежался чуть-чуть, решил все-таки к гаишникам обратиться, они отвезли меня домой. Никаких аварий я не совершал. Слава богу, жив здоров!» — заявил он «Коммерсанту».
Сенатор также отметил, что был трезвым и никаких протоколов сотрудники ГИБДД на него не составляли.
Как сообщал «Рамблер», ранее автоинспекторы задержали мэра Саяногорска Михаила Валова за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Чиновник подтвердил задержание на своей странице в Facebook.
Он написал, что его действительно остановил наряд ДПС и предложил ему пройти медицинское освидетельствование на предмет алкогольного опьянения. В больнице Саяногорска Валов сдал тест. Он оказался положительным. Чиновник отметил, что ежедневно по рекомендации врачей принимает лекарства, которые могли повлиять на результат теста, поэтому с результатами исследования он не согласился.