Липецкого сенатора заподозрили в пьяном вождении

Сенатор, экс-губернатор Липецкой области Олег Королев сел пьяным за руль, сбил дорожные знаки и уснул, сообщил Telegram-канал Baza, опубликовав снятые очевидцами кадры. Сам парламентарий объяснил произошедшее проблемами с сердцем.

На видео, опубликованном Baza, Lexus члена Совета Федерации едет зигзагами по дороге, пересекая разделительную полосу, у автомобиля спущены колеса.

Очевидцы утверждают, что находящийся за рулем Королев «сбивал дорожные знаки и чуть не устроил несколько аварий».

Остановить машину смогли сотрудники ДПС . При этом, по данным Telegram-канала, сенатор от медосвидетельствования отказался, после чего заснул за рулем.

В свою очередь Олег Королев объяснил странную езду проблемами со здоровьем.

«Придавило у меня сердце вчера, к сожалению, в последние годы оно меня иногда подводит — у меня мерцательная аритмия. В глазах потемнело, попытался одно лекарство выпить — не помогает. Отлежался чуть-чуть, решил все-таки к гаишникам обратиться, они отвезли меня домой. Никаких аварий я не совершал. Слава богу, жив здоров!» — заявил он «Коммерсанту».

Сенатор также отметил, что был трезвым и никаких протоколов сотрудники ГИБДД на него не составляли.

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