Трое подростков врезались на машине в дерево в Зеленограде

В Зеленограде трое подростков врезались в дерево на автомобиле. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

По известным данным, за рулем автомобиля находился 14-летний юноша. Не справившись с управлением, он врезался в дерево. Один из пассажиров получил травмы, сейчас он госпитализирован.

На данный момент прокуратура устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего.