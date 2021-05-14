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Трое подростков врезались на машине в дерево в Зеленограде

Москва24иещё 1
1 час назад
В Зеленограде трое подростков врезались в дерево на автомобиле. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
Трое подростков врезались на машине в дерево в Зеленограде
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По известным данным, за рулем автомобиля находился 14-летний юноша. Не справившись с управлением, он врезался в дерево. Один из пассажиров получил травмы, сейчас он госпитализирован.
На данный момент прокуратура устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее автомобиль, за рулем которого был подросток, столкнулся с деревом. Пять человек погибли в результате ДТП. Как рассказали в мэрии, один из участников аварии госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
ДТП,Генпрокуратура РФ,
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