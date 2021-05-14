Пьяный таксист въехал в толпу людей в Петербурге

В Санкт-Петербурге таксист Uber выехал на тротуар и сбил группу хористов Академического хора Пермского Государственного Национального Исследовательского Университета (ПГНИУ). Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на одну из пострадавших хористок Наталью Силину.

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

«Во время нашей поездки в Санкт-Петербург случилось происшествие. Группа хора попала в ДТП. Мы шли по пешеходной улице, когда услышали громкий хлопок и в нас на полной скорости въехал автомобиль», - рассказала Силина.

По ее словам, двум пострадавшим понадобилась медицинская помощь. Она отметила, что сама в настоящий момент направляется на обследование и за получением психологической помощи.

Силина подчеркнула, что водителю грозит административный штраф за пьяное вождение.

«А то, что он в тот момент был на маршруте (его маршрутный лист не закрыт), просто дикость, и нельзя просто так все оставить», - призвала она.

По информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пострадавшие в ДТП - 24-летняя девушка и 21-летний молодой человек – госпитализированы в городскую больницу и находятся в состоянии средней тяжести.