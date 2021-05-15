В результате ДТП с участием большегруза и микроавтобуса в Смоленской области пострадали и госпитализированы 13 граждан Белоруссии, один из них – в крайне тяжелом состоянии, белорусские дипломаты занимаются данной ситуацией, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз

По словам пресс-секретаря, сейчас состояние 10 пострадавших оценивается как средней тяжести, двое пострадавших тяжелые, один – крайне тяжелый.

«Консульская служба посольства Белоруссии в России активно занимается ситуацией, конструктивно взаимодействует с российской стороной, которая оказывает содействие по данной теме. Соответствующая работа продолжается», – приводит РИА «Новости» слова Глаза.

Сообщается, что всех пострадавших госпитализировали в Сафоновскую ЦРБ. К работе привлекли и специалистов территориального Центра медицины катастроф при Смоленской областной клинической больнице.

«Посольство Республики Беларусь держит ситуацию на контроле, находится в тесном контакте с соответствующими ведомствами Российской Федерации, ведет работу по установлению и информированию родственников пострадавших», – говорится в сообщении дипломатов на сайте.

Столкновение большегруза Volvo и микроавтобуса Volkswagen произошло на 298 км автодороги М1 «Беларусь». По предварительным данным, ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции водителем Volvo, в медучреждение доставлены 13 человек.