В Ростове-на-Дону на ходу загорелся городской автобус

В Ростове-на-Дону на ходу загорелся рейсовый городской автобус, сообщает ТАСС

Фото: Mir24.tv / Игорь Медведев Mir24.tv / Игорь Медведев

Инцидент произошел на улице Стачек – одной из центральных улиц города. Во время движения в задней части автобуса произошло сильное задымление, водитель быстро остановился и высадил пассажиров.

В результате пожара никто из пассажиров не пострадал, пламя повредило троллейбусную контактную сеть. Власти города планируют восстановить движение уже к утру следующего дня.