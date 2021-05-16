В Ростове-на-Дону на ходу загорелся городской автобус

В Ростове-на-Дону на ходу загорелся рейсовый городской автобус, сообщает ТАСС
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Фото: Mir24.tv / Игорь МедведевMir24.tv / Игорь Медведев
Инцидент произошел на улице Стачек – одной из центральных улиц города. Во время движения в задней части автобуса произошло сильное задымление, водитель быстро остановился и высадил пассажиров.
В результате пожара никто из пассажиров не пострадал, пламя повредило троллейбусную контактную сеть. Власти города планируют восстановить движение уже к утру следующего дня.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания в электрооборудовании. Сообщается также, что автобус был произведен в 2018 году. По факту инцидента прокуратура Ростовской области начала проверку.