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Легковой автомобиль протаранил автобусную остановку в Курске

Говорит Москваиещё 3
56 минут назад
По предварительным данным, пострадали четыре человека.
ЧП в Курске: автомобиль въехал в толпу людей
Фото: ТАССТАСС
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление МВД, авария произошла на проспекте Дружбы, там столкнулись Hyundai и ВАЗ-2107. После удара одну машину отбросило на остановку.
В результате пострадали водитель Hyundai и пассажир, а также два человека, ожидавших автобуса.
Раненых госпитализировали. Причины ДТП устанавливают полицейские.
ДТП,Hyundai,МВД,РЕН ТВ,
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