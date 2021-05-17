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В Подмосковье квадроцикл перевернулся и раздавил водителя

Мослентаиещё 1
2 часа назад
В жилом комплексе «Императорские Мытищи» в Подмосковье квадроцикл перевернулся и задавил водителя. От полученных травм 40-летний мужчина скончался, сообщает Telegram-канал Life Shot.
Двое россиян решили прокатиться на пустыре около стройки. Как видно на кадрах, оба были одеты в защитные шлемы.
Налетев на ухаб, квадроцикл перевернулся и накрыл упавших под него мужчин. По данным издания, пострадавший находится в больнице с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
Ранее сообщалось, что на проспекте Мира в Москве мотоцикл столкнулся с автомобилем такси и перелетел через забор. Водитель мотоцикла был госпитализирован. У него диагностировали сотрясение и подозревают перелом позвоночника.
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