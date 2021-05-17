Двое россиян решили прокатиться на пустыре около стройки. Как видно на кадрах, оба были одеты в защитные шлемы.

Налетев на ухаб, квадроцикл перевернулся и накрыл упавших под него мужчин. По данным издания, пострадавший находится в больнице с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.