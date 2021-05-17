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Автобус столкнулся с иномаркой в Москве

ЧП Столица
3 часа назад
Автобус столкнулся с автомобилем Hyundai в Москве.
Автобус столкнулся с иномаркой в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным РЕН ТВ, авария произошла на улице Строителей.
Как рассказали в управлении МВД по столице, никто не пострадал. В свою очередь, в столичном Дептрансе уточнили, что задержки в движении в районе инцидента не было.
ДТП,Hyundai,МВД,
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