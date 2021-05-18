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Пять человек погибли в крупном ДТП под Красноярском

ТК «Звезда»иещё 12
4 часа назад
В Красноярском крае на федеральной трассе в Ачинском районе произошло серьезное ДТП, в результате которого погибли пять человек.
Пять человек погибли в ДТП под Красноярском
Фото:  МВД России по Красноярскому краю МВД России по Красноярскому краю
По предварительным данным, около 6 утра на 633 километре автодороги Р255 «Сибирь» водитель Honda Civic выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой «Газелью».
В результате происшествия погибли пять человек – водитель и пассажиры легкового автомобиля.
На данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства автоаварии. На место ДТП выехал начальник краевого ГИБДД.
ДТП,Honda Civic,Honda,ГИБДД,
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