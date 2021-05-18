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Олег Гуменюк покидает пост мэра Владивостока досрочно

runews24.ruиещё 10
3 часа назад
Глава Владивостока подал в отставку после критики со стороны губернатора
Фото: runews24.rurunews24.ru
Во вторник, 18 мая, глава Владивостока Олег Гуменюк сообщил в своём аккаунте Instagram, что он уходит в отставку. Это решение он принял после того, как прибывший в регион вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев вместе с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко осмотрели несколько городских объектов.
«Дорогие друзья, сегодня мною, полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко было принято консолидированное решение о моем уходе с поста главы Владивостока», - написал Олег Гуменюк.
Он также добавил, что его двухлетняя работа на посту мэра станет подспорьем для развития Владивостока, пожелал своему приемнику удачи и поблагодарил всех, с кем работал.
«Задел, который был наработан за эти годы, станет подспорьем для дальнейшего развития Владивостока. Вместе с тем хозяйственная деятельность любого мэра всегда протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы», - сказано в обращении мэра Владивостока.
Претензии к работе главы Владивостока были связаны с затягиванием сроков развития центров экономического роста в рамках единой субсидии. Город получает деньги, но существенных изменений не происходит. Именно это обсуждали сегодня губернатор Кожемяко и полпред Трутнев.
Кто станет временно исполняющим обязанности главы города, не сообщается.
 
Фото: из открытых источников
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