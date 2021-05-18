Подросток на ВАЗ сбил четверых на тротуаре в Москве

Авария произошла на Волгоградском проспекте, у дома 32, сообщил департамент в своем Telegram-канале.
«За рулем автомобиля ВАЗ, который вылетел на тротуар на Волгоградском проспекте и сбил пешеходов, находился 17-летний водитель по имени Эльмар, гражданин РФ, водительское удостоверение ему не выдавалось», – уточнили в ведомстве.
Между тем прокуратура Москвы начала проверку по факту аварии, передает РИА «Новости».
На месте ДТП находится заместитель прокурора Юго-Восточного административного округа Михаил Сухарев