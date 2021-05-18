В России всю неделю будут следить за скоростью на дорогах

В России стартовала Шестая глобальная неделя безопасности дорожного движения, объявленная Организацией Объединенных Наций . Задача - снижение скорости там, где транспортные потоки пересекаются с пешеходными. А накануне Госавтоинспекция разместила данные об аварийности за апрель. Результат - катастрофический. В разы выросло и количество аварий, и количество погибших в них, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС Руслан Шамуков/ТАСС

Общее число аварий выросло на 34,5 процента и составило 8751 ДТП. Число погибших в них людей увеличилось на 1,5 процента - 800 человек. Количество аварий, в которых пострадали дети, увеличилось на 182,4 процента, составив 1152 ДТП. Количество погибших в них детей увеличилось в полтора раза. Всего погибли 35 детей. Число наездов на пешеходов выросло почти в два раза - на 98,1 процента. Зафиксировано 2677 ДТП. В них погибли 198 человек, что на 28,6 процента больше, чем в апреле прошлого года.

Однако эти данные не говорят о катастрофе. Дело в том, что апрель прошлого года - не показательный месяц. Именно тогда началась массовая самоизоляция граждан в связи с пандемией. На дорогах никого не было. И если сейчас взять данные за четыре месяца с начала года, то окажется, что аварийность у нас снижается, даже по сравнению с прошлым "карантинным" годом. Снижается как общее количество аварий, так и число погибших в них людей. Меньше происходит наездов на пешеходов, меньше в ДТП попадают мотоциклисты. И только детский травматизм с начала этого года идет в рост.

Увеличилось как число погибших в них детей , так и количество ДТП с их участием. Всего с начала года в этих авариях погибли 132 ребенка, что почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом даже в "некарантинном" 2019 году при более высоком количестве ДТП с детьми число погибших было меньше - 121 ребенок.