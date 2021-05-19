Житель Вологды сжег внедорожник за 4 млн рублей, который обрызгал его на дороге

В Вологде местный житель вместе с напарником поджег чужой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado , отомстив женщине-водителю, которая накануне обрызгала его на дороге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Вологодской области.

Фото: УМВД РФ по Вологодской области УМВД РФ по Вологодской области

В полицию обратилась 31-летняя владелица автомобиля, которая рассказала, что поджог произошел около двух часов ночи во дворе дома N4б на Новгородской улице.

"Выяснив, где живет водитель, ночью злоумышленники облили капот автомобиля бензином и подожгли", - сказано в сообщении.

Сумма ущерба составила порядка 4 млн рублей. Также уточняется, что внедорожник восстановлению не подлежит.