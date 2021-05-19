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Инсульта не было: в "Яндекс. Такси" прояснили причину ДТП с четырьмя авто

Вероника Полынина
1 час назад
В московском районе Щукино произошло массовое ДТП с участием автомобиля «Яндекс. Такси», сообщило агентство «Москва».
Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что ДТП на улице Маршала Бирюзова, в котором столкнулись четыре автомобиля, могло произойти из-за того, что у водителя «Яндекс. Такси» случился инсульт.
В результате аварии водитель и его пассажир оказались в больнице.
Позже в пресс-службе сервиса опровергли сообщения об инсульте таксиста.
«Вопреки сообщениям анонимных источников, у таксиста не было инсульта. Насколько нам известно, водитель уходил от столкновения с машиной, которая выезжала с прилегающей территории», - заявили в пресс-службе.
В «Яндекс. Такси» указали, что водителем была женщина, она не получила серьезных повреждений и уже покинула клинику.
Телеграм-канал Readovka со ссылкой на собственные источники утверждает, что ДТП все же произошло по вине автомобиля такси. По мнению издания, таксистке стало плохо из-за переработок.
Ранее «Рамблер» писал, что в Санкт-Петербурге водитель Uber выехал на тротуар и сбил группу хористов Академического хора Пермского Государственного Национального Исследовательского Университета (ПГНИУ), пострадали два человека. Выяснилось, что таксист находился на маршруте в состоянии алкогольного опьянения.
ДТП,Видео,Яндекс,МВД,АГН "Москва",
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