Инсульта не было: в "Яндекс. Такси" прояснили причину ДТП с четырьмя авто

В московском районе Щукино произошло массовое ДТП с участием автомобиля « Яндекс . Такси», сообщило агентство «Москва».

Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что ДТП на улице Маршала Бирюзова, в котором столкнулись четыре автомобиля, могло произойти из-за того, что у водителя «Яндекс. Такси» случился инсульт.

В результате аварии водитель и его пассажир оказались в больнице.

Позже в пресс-службе сервиса опровергли сообщения об инсульте таксиста.

«Вопреки сообщениям анонимных источников, у таксиста не было инсульта. Насколько нам известно, водитель уходил от столкновения с машиной, которая выезжала с прилегающей территории», - заявили в пресс-службе.

В «Яндекс. Такси» указали, что водителем была женщина, она не получила серьезных повреждений и уже покинула клинику.

Телеграм-канал Readovka со ссылкой на собственные источники утверждает, что ДТП все же произошло по вине автомобиля такси. По мнению издания, таксистке стало плохо из-за переработок.