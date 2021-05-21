Число смертей в ДТП с мотоциклистами снизилось на 80%

Число погибших в ДТП с участием мотоциклистов снизилось на 80 процентов. Об этом в пятницу, 21 мая, «Вечерней Москве» рассказали в Управление ГИБДД ГУ МВД России по столице.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва Мобильный репортер / АГН Москва

В ведомстве привели статистику за этот и прошлый год. По итогам четырех месяцев с начала 2021 года выявлен лишь один инцидент, при котором погиб мотоциклист. В прошлом году статистика показала около пяти случаев смертей.

Несмотря на снижение количества погибших в ДТП с участием мотоциклистов, вопросы по соблюдению безопасности на дорогах остаются актуальными.