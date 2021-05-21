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Число смертей в ДТП с мотоциклистами снизилось на 80 процентов

Вечерняя Москва
2 часа назад
Число погибших в ДТП с участием мотоциклистов снизилось на 80 процентов. Об этом в пятницу, 21 мая, «Вечерней Москве» рассказали в Управление ГИБДД ГУ МВД России по столице.
Число смертей в ДТП с мотоциклистами снизилось на 80%
Фото: Мобильный репортер / АГН МоскваМобильный репортер / АГН Москва
В ведомстве привели статистику за этот и прошлый год. По итогам четырех месяцев с начала 2021 года выявлен лишь один инцидент, при котором погиб мотоциклист. В прошлом году статистика показала около пяти случаев смертей.
Несмотря на снижение количества погибших в ДТП с участием мотоциклистов, вопросы по соблюдению безопасности на дорогах остаются актуальными.
В ведомстве подчеркнули, что с начала этого года было зарегистрировано 58 дорожно-транспортных происшествий с участием любителей двухколесной техники, в которых пострадали 59 человек.
ДТП,ГИБДД,
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