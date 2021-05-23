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Движение по внешней стороне МКАД восстановлено после ДТП

ТАССиещё 3
2 часа назад
Автомобильное движение по внешней стороне МКАД на юго-западе Москвы восстановлено после аварии с тремя автомобилями. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Движение по внешней стороне МКАД восстановлено после ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Движение восстановлено", - говорится в сообщении.
22 мая движение по внешней стороне МКАД было затруднено на 4 км из-за столкновения трех автомобилей на 37-м км трассы.
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