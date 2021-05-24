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СМИ назвали претендентов на деньги из российской "кубышки"

Прайм
5 часов назад
ласти выбрали претендентов на деньги из российского Фонда национального благосостояния (ФНБ).
СМИ назвали претендентов на деньги из российской "кубышки"
Фото: ПраймПрайм
Предварительно, пишет РБК, на деньги "главной российской кубышки" претендуют семь проектов.
В общей сложности на них могут направить почти 900 миллиардов рублей.
По данним источников издания, речь идет о развитии:
автомобильных дорог, железнодорожных путей, обновлении вагонов метро, ЖКХ.
В качестве примера издание указывает проект развития Байкало-Амурской магистрали (БАМ): на него могут выделить деньги из ФНБ. Также в список попали проекты дороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань, а также скоростной трассы от Казани до Екатеринбурга.
ДТП,РБК,
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