СМИ назвали претендентов на деньги из российской "кубышки"

В общей сложности на них могут направить почти 900 миллиардов рублей.

В качестве примера издание указывает проект развития Байкало-Амурской магистрали (БАМ): на него могут выделить деньги из ФНБ. Также в список попали проекты дороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань, а также скоростной трассы от Казани до Екатеринбурга.