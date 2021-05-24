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Автомобиль сбил двух детей на востоке Москвы

Вечерняя Москваиещё 3
10 часов назад
Автомобиль сбил двоих несовершеннолетних на востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.
В Москве водитель задавил двух детей и скрылся
Фото: ТАССТАСС
Инцидент произошел на 15-й Парковой улице в Измайловском районе столицы. Водитель скрылся с места ДТП. Пострадавшим оказывается помощь. В настоящее время решается вопрос, нуждаются ли дети в госпитализации или нет.
Полиция разыскивает подозреваемого.
ДТП,МВД,
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